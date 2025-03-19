3.68 BYN
3.06 BYN
3.35 BYN
План Б | 18+ ! Как выживают белорусы в Польше, уехавшие в 2020 и после него?
19.03.2025
В фокусе внимания снова Польша. А еще Прибалтика, Германия. Как там выживают белорусы? Уехавшие в 2020, и после него. Фильм-откровение "Чужое небо" Белтелерадиокомпании оказался очень резонансным. Его активно комментируют не только в этих странах. Не молчат и беглые. Почему правда оказалась для них такой неудобной?
Выпуски
20 видео
План Б | 18+ ! Как выживают белорусы в Польше, уехавшие в 2020 и после него?19.03.2025
План Б | Сейм Латвии поддержал законопроект о запрете турпоездок в Беларусь и Россию04.03.2025
План Б | Амбициозные идеи Илона Маска и Павла Дурова, стремящихся изменить будущее человечества04.01.2025
План Б | В Австралии и Норвегии запретили подросткам пользоваться соцсетями02.12.2024
План Б | Украина предает своих детей. Принудительная психиатрия и угрозы расправы21.11.2024
План Б | Бунт против элит - воспоминания очевидца протестов во Франции18.11.2024
План Б | Почему польские полицейские массово не выходят на работу?12.11.2024
План Б | Кто такие квадроберы и стоит ли переживать родителям?13.10.2024
План Б | Двойные стандарты Запада! Почему Латвия поощряет тех, кто воюет за Украину?09.10.2024
План Б | Демонтаж Игналинской АЭС: ждать ли экологической катастрофы?07.10.2024
План Б | Польша тонет: аномальные дожди и бездействие властей01.10.2024
План Б | Почему Лукашенко - национальный бренд Беларуси?10.07.2024
План Б | Белорусам в Польше не продлевают студенчески визы и не платят стипендии01.07.2024
План Б | Почему космос - это не только про престиж24.04.2024
План Б | Туск ищет крайнего в визовом скандале в Польше18.01.2024
План Б | Разврат, наркотики, аборты - на что способны белорусские "амазонки" в Украине17.01.2024
План Б | Как зарабатывают на инвалидах17.01.2024
План Б | Как Беларусь готовится к выборам14.01.2024
План Б | Подробности уголовного дела о краже денег у дольщиков ЖК "Грушевский посад"04.01.2024
План Б | Чужих детей не бывает - марафон "Наши дети"31.12.2023
План Б | 18+ ! Как выживают белорусы в Польше, уехавшие в 2020 и после него?
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d91d21a6-cd18-45d0-a94e-4c870a4b69e9/conversions/b81ebb47-fce1-4362-ad7c-404e0f7dba24-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d91d21a6-cd18-45d0-a94e-4c870a4b69e9/conversions/b81ebb47-fce1-4362-ad7c-404e0f7dba24-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d91d21a6-cd18-45d0-a94e-4c870a4b69e9/conversions/b81ebb47-fce1-4362-ad7c-404e0f7dba24-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d91d21a6-cd18-45d0-a94e-4c870a4b69e9/conversions/b81ebb47-fce1-4362-ad7c-404e0f7dba24-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byВ фокусе внимания снова Польша. А еще Прибалтика, Германия. Как там выживают белорусы? Уехавшие в 2020, и после него. Фильм-откровение "Чужое небо" Белтелерадиокомпании оказался очень резонансным. Его активно комментируют не только в этих странах. Не молчат и беглые. Почему правда оказалась для них такой неудобной?