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План Б | 18+ ! Как выживают белорусы в Польше, уехавшие в 2020 и после него?

19.03.2025

В фокусе внимания снова Польша. А еще Прибалтика, Германия. Как там выживают белорусы? Уехавшие в 2020, и после него. Фильм-откровение "Чужое небо" Белтелерадиокомпании оказался очень резонансным. Его активно комментируют не только в этих странах. Не молчат и беглые. Почему правда оказалась для них такой неудобной?

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План Б | 18+ ! Как выживают белорусы в Польше, уехавшие в 2020 и после него?

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