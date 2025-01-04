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План Б | Амбициозные идеи Илона Маска и Павла Дурова, стремящихся изменить будущее человечества
04.01.2025
В центре внимания - амбициозные идеи Илона Маска и Павла Дурова, стремящихся изменить будущее человечества. Дуров шокирует мир заявлением о более чем 100 детях, поднимая вопросы о наследии и генетическом разнообразии. Илон Маск, в свою очередь, планирует построить в американском штате Техас "семейный комплекс", где намерен поселить 11 своих детей и матерей, родивших их. Это вызывает ассоциации с его другой мечтой - заселить Марс.
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