План Б | Амбициозные идеи Илона Маска и Павла Дурова, стремящихся изменить будущее человечества 04.01.2025

В центре внимания - амбициозные идеи Илона Маска и Павла Дурова, стремящихся изменить будущее человечества. Дуров шокирует мир заявлением о более чем 100 детях, поднимая вопросы о наследии и генетическом разнообразии. Илон Маск, в свою очередь, планирует построить в американском штате Техас "семейный комплекс", где намерен поселить 11 своих детей и матерей, родивших их. Это вызывает ассоциации с его другой мечтой - заселить Марс.