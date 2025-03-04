Смотреть онлайнПрограмма ТВ
По формеПлан БПлощадкаСкриншотНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойЛебедева LIVEГлавный эфирКатюшин расчетВокруг планетыЭто другоеДиспозицияТрендыПонятная политикаСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

План Б | Сейм Латвии поддержал законопроект о запрете турпоездок в Беларусь и Россию

04.03.2025

Латвия поддержала проект закона, по которому латвийским туроператорам будет запрещено работать с Беларусью и Россией. Причина? Туристы, цитата, могут быть завербованы с целью шпионажа. Впереди ещё два чтения. Планируется, что запрет будет распространяться на все зарегистрированные компании в Латвии. Сами же туроператоры не торопятся Беларусь убирать из списка предложений. Спрос слишком высок. - Почему же при этом так небезопасен туризм в нашу страну?

Выпуски

20 видео

План Б | Сейм Латвии поддержал законопроект о запрете турпоездок в Беларусь и Россию

Похожие программы