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План Б | Сейм Латвии поддержал законопроект о запрете турпоездок в Беларусь и Россию
04.03.2025
Латвия поддержала проект закона, по которому латвийским туроператорам будет запрещено работать с Беларусью и Россией. Причина? Туристы, цитата, могут быть завербованы с целью шпионажа. Впереди ещё два чтения. Планируется, что запрет будет распространяться на все зарегистрированные компании в Латвии. Сами же туроператоры не торопятся Беларусь убирать из списка предложений. Спрос слишком высок. - Почему же при этом так небезопасен туризм в нашу страну?
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