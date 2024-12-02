План Б | В Австралии и Норвегии запретили подросткам пользоваться соцсетями 02.12.2024

Вербовка может быть и бесконтактной. Например, через социальные сети. Тут на прицеле прежде всего неокрепшие умы. Но что хуже: информационная каша или информационный вакуум. - Почему в Австралии и Норвегии решили запретить тик-ток, инстаграм, ютуб? - Что предлагают взамен? Или это выбор без выбора?