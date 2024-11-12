План Б | Почему польские полицейские массово не выходят на работу? 12.11.2024

На фоне растущих проблем с правопорядком в Польше встает вопрос: какова реальная причина массовых больничных среди силовиков? - Какие меры применяются к полицейским, если они решат выйти на забастовку? - Как правительство реагирует на требования силовиков о повышении зарплат и социальных пособий? - Как растущее недовольство полицейских может привести к бандитским войнам за влияние в Польше? Об этом - в новом выпуске "Плана Б".