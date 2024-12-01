Дауншифтинг или по-простому – деградация. Беглые теряют работу | Площадка 01.12.2024

Польским правительством недавно принята новая миграционная стратегия. Она содержит ряд изменений, которые касаются допуска иностранцев к рынку труда. Всполошившихся беглых – тех, кто пытается сколь-нибудь легально зарабатывать на хлеб, а не просто воровать в магазинах и на АЗС, экстремистские помойки поспешили успокоить. Мол, действительно, Польша введёт требования к иностранцам, которые хотят работать в этой стране. Но белорусы и украинцы – в лучших условиях. 🔹 Так ли это? Про эти условия и пойдёт речь в нашей авторской программе "Площадка".