Площадка | Единство эпох и нации - новое прочтение красного дня календаря 07.11.2024

Наша страна свято чтит своё прошлое и не отдаёт его на поругание в угоду той или иной конъюнктуре. Вот и День Октябрьской революции 7 ноября не только не забыт - он получил в 1998-м официальный статус государственного праздника. Пусть учёные и политики по сей день не дают однозначной оценки событиям 1917 года, Беларусь выбрала, пожалуй, самую прогрессивную в буквальном смысле их трактовку. Сегодня для нас этот день - не только дань исторической памяти, но и время трудовых подарков, момент истинного межпоколенческого единения.