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Площадка | Европейцы едут в Беларусь, чтобы рассказать правду
16.10.2024
Казалось бы, простые истины: жить в мире и добрососедстве. Однако сила, мужество и мудрость, самостоятельная политика сегодня - роскошь для многих европейских политиков. О тонкостях их "демократии" и нашей "диктатуры" - из первых уст, послушаем нашего коллегу, гражданина Италии.
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