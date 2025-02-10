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Площадка | Дикие опыты над людьми в США!
10.02.2025
Стирание памяти, гипноз, наркотики - в каких еще экспериментах замешено ЦРУ? Дикие опыты по контролю над разумом ставили американские спецслужбы, начиная с 1950-х годов. Наркотики, гипноз, стирание памяти - далеко не весь арсенал Центрального разведуправления США в экспериментах над людьми. Многие из них даже не знали, что участвуют в испытаниях ЦРУ. Шокирующие подробности - в авторской рубрике "Площадка".
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