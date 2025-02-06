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Площадка | Какие тайны открыло дело о геноциде и на чем сейчас играют фальсификаторы истории

06.02.2025

Какую правду пытались скрыть нацистские преступники в годы войны, и на чем сейчас играют фальсификаторы истории?

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Площадка | Какие тайны открыло дело о геноциде и на чем сейчас играют фальсификаторы истории

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