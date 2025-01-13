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Площадка | Какие убытки несет Латвия от введения санкций против Беларуси
13.01.2025
Беларусь, по оценкам Международного валютного фонда, оказалась на третьем месте в рейтинге стран Европы по прогнозируемому росту ВВП в 2024 году. И это в условиях не прекращающегося санкционного давления. В то же время аналитики отмечают, что европейские страны столкнулись со значительными проблемами, включая сокращение деловой активности и падение курса евро по отношению к доллару до самого низкого уровня с 2022 года. А еще по ним все ощутимее бьет санкционный бумеранг.
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