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Площадка | Люди жили в постоянном страхе! Преступления нацистских карателей01.04.2025
Площадка | Дикие опыты над людьми в США!10.02.2025
Площадка | Какие тайны открыло дело о геноциде и на чем сейчас играют фальсификаторы истории06.02.2025
Площадка | ЦРУ контролирует разумы по всему миру? Ужасные эксперименты американских спецслужб05.02.2025
Площадка | Какие убытки несет Латвия от введения санкций против Беларуси13.01.2025
Площадка | Польша очень хочет быть со щитом, но рискует остаться на щите30.12.2024
Дауншифтинг или по-простому – деградация. Беглые теряют работу | Площадка01.12.2024
Площадка | Растущая бедность, тотальная промывка голов и абсолютная зависимость от Америки18.11.2024
Площадка | Единство эпох и нации - новое прочтение красного дня календаря07.11.2024
Площадка | Как беглые решили добить свою репутацию, а заодно и репутацию международного суда28.10.2024
Площадка | Серые схемы евродипломатов: когда служба безопасности становится угрозой21.10.2024
Площадка | Европейцы едут в Беларусь, чтобы рассказать правду16.10.2024
Площадка | Как День народного единства стал символом исторической справедливости18.09.2024
Площадка | Негативное отношение к беглым в Европе | С чем сталкиваются мигранты в Литве?02.09.2024
Площадка | Выживание детей в США под угрозой. Почему Штаты называют "государством-карцером"?20.06.2024
Площадка | Запад готов на все ради украинской мясорубки на белорусской земле?17.05.2024
Площадка | Недавно раскрытые имена фашистов, которые до сих пор не понесли заслуженного наказания14.05.2024
Площадка | Закрытие Игналинской АЭС стало многолетним символом коррупции!29.04.2024
Площадка | Украинизация Европы: как беженцы обманывают европейцев или работают нелегально16.04.2024
Площадка | В Европе до сих пор процветает фашизм. Дело Катрюка09.04.2024
Площадка | Люди жили в постоянном страхе! Преступления нацистских карателей
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