Площадка | Польша очень хочет быть со щитом, но рискует остаться на щите 30.12.2024

Проведённое под занавес этого года социсследование крупного польского агентства Big Info Monitor показало - поляки стремительно нищают. Более половины опрошенных заявили, что сократили свои расходы до минимума. В числе самых обременительных - счета за электричество, воду и газ, а также продукты питания. Но в финансовых приоритетах Варшавы не повышение уровня жизни собственного народа, а прочное отгораживание от соседей. Граница остаётся источником доходов и коррупции не только для евробюрократов, но и на местах.