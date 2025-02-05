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Площадка | ЦРУ контролирует разумы по всему миру? Ужасные эксперименты американских спецслужб

05.02.2025

Недавно были рассекречены документы о многолетних опытах ЦРУ по контролю над разумом. Проводились они в 1950-х и 60-х годах. Под кодовым названием "МК-Ультра" американская спецслужба ставила ужасные эксперименты с использованием наркотиков, гипноза, изоляции, сенсорной депривации и других экстремальных методов. Все подробности расскажет Людмила Гладкая в новом выпуске рубрики "Площадка".

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Площадка | ЦРУ контролирует разумы по всему миру? Ужасные эксперименты американских спецслужб

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