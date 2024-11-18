Площадка | Растущая бедность, тотальная промывка голов и абсолютная зависимость от Америки 18.11.2024

Площадка | Единство эпох и нации - новое прочтение красного дня календаря 07.11.2024

Площадка | Как беглые решили добить свою репутацию, а заодно и репутацию международного суда 28.10.2024

Площадка | Серые схемы евродипломатов: когда служба безопасности становится угрозой 21.10.2024

Площадка | Европейцы едут в Беларусь, чтобы рассказать правду 16.10.2024

Площадка | Как День народного единства стал символом исторической справедливости 18.09.2024

Площадка | Негативное отношение к беглым в Европе | С чем сталкиваются мигранты в Литве? 02.09.2024

Площадка | Выживание детей в США под угрозой. Почему Штаты называют "государством-карцером"? 20.06.2024

Площадка | Запад готов на все ради украинской мясорубки на белорусской земле? 17.05.2024

Площадка | Недавно раскрытые имена фашистов, которые до сих пор не понесли заслуженного наказания 14.05.2024

Площадка | Закрытие Игналинской АЭС стало многолетним символом коррупции! 29.04.2024

Площадка | Украинизация Европы: как беженцы обманывают европейцев или работают нелегально 16.04.2024

Площадка | В Европе до сих пор процветает фашизм. Дело Катрюка 09.04.2024

Площадка | Учитель-экстремист! Как педагог издевался над учеником-патриотом прямо в классе? 02.04.2024

Площадка | Как украсть по закону? Рождение нового алгоритма крушения западной экономики 20.03.2024

Площадка | "Оспенные одеяла", "тифозные мины": методы смертоносной политики Запада 18.03.2024

Площадка | Почему беглым в соседних странах придется паковать чемоданы? 13.03.2024

Площадка | Европа - заложница американской политики 11.03.2024

Площадка | Число военных конфликтов на планете неуклонно растёт. Как сохранить мир? 06.03.2024