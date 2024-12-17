Лебедева LIVEТрендыГлавный эфирЭто другоеСкриншотДиспозицияНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойВокруг планетыПо формеПонятная политикаКатюшин расчетПлощадкаПлан БСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

По форме | 30 лет развития: летопись армии независимой Беларуси

17.12.2024

За первые годы независимости Беларусь стала участницей более двух десятков международных договоров. Каждый документ касался вооружений, а именно их сокращения и ликвидации. По указке западных опекунов тогдашние отечественные политики фактически уничтожили белорусскую армию. Началась тотальная демилитаризация страны. - Какой путь прошли наши Вооруженные силы за три десятилетия?

Выпуски

20 видео

По форме | 30 лет развития: летопись армии независимой Беларуси