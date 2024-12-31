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По форме | Беларусь - безопасная страна, но реальность вынуждает нас развивать свой оборонный сектор
31.12.2024
В 2024 году Беларусь признали одной из самых безопасных стран мира для посещения туристами. Здесь нет военных действий, политического насилия, гражданских беспорядков, а также религиозной и расовой дискриминации. И это, в том числе, заслуга наших силовиков. Пусть так и будет в наступающем 2025-м. В эти дни мы подводим итоги года. - Чем жили белорусские Вооруженные Силы? - Как защищали наш покой и сохранность границ? - Чем пополнился арсенал страны? - В каких маневрах приняли участие военнослужащие?
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