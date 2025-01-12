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По форме | Главнокомандующий! Клятва верности и исторические кадры

12.01.2025

Александр Лукашенко пришел к власти, пожалуй, в самый сложный период для страны. Обрушенная экономика, дефицит, низкие зарплаты и заоблачные цены, разрушенные предприятия и колхозы. Острой проблемой стояло не то, чтобы развитие, а в принципе существование вооруженных сил. При всей критичности обстановки в стране вопросом номер один было не только возрождение экономики, но и восстановление брони государства.

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По форме | Главнокомандующий! Клятва верности и исторические кадры