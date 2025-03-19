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По форме | Как Европа собирается укрепить свою оборону?

19.03.2025

С первых дней своего президентства Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру, но его действия вызывают множество вопросов. - Какие истинные цели стоят за его политикой? - Совпадают ли его заявления о прекращении боевых действий на Украине с реальными намерениями? - Как Европа пытается укрепить свою оборону и что об этом думает генсек НАТО?

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По форме | Как Европа собирается укрепить свою оборону?

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