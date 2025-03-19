3.68 BYN
3.06 BYN
3.35 BYN
По форме | Как Европа собирается укрепить свою оборону?
19.03.2025
С первых дней своего президентства Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру, но его действия вызывают множество вопросов. - Какие истинные цели стоят за его политикой? - Совпадают ли его заявления о прекращении боевых действий на Украине с реальными намерениями? - Как Европа пытается укрепить свою оборону и что об этом думает генсек НАТО?
Выпуски
20 видео
По форме | Как Европа собирается укрепить свою оборону?19.03.2025
По форме | О женщинах, отдавших свою судьбу во власть войны. Они сражались за Родину!08.03.2025
По форме | Как Украина отпраздновала день рождения Бандеры?12.02.2025
По форме | Что ждёт белорусскую армию в 2025 году?08.02.2025
По форме | Начало СВО: как реагировала Беларусь на тотальную милитаризацию у границ?28.01.2025
По форме | Поджог Беларуси или как Запад хотел сменить власть в стране в 202023.01.2025
По форме | Начало холодной войны с Западом20.01.2025
По форме | Размещение "Орешника" показывает, насколько крепки отношения между двумя странами19.01.2025
По форме | Первые масштабные учения независимой Беларуси | Войска терробороны13.01.2025
По форме | Главнокомандующий! Клятва верности и исторические кадры12.01.2025
По форме | Зачем в 1996 году Беларусь отказалась от ядерного оружия?06.01.2025
По форме | Беларусь - безопасная страна, но реальность вынуждает нас развивать свой оборонный сектор31.12.2024
По форме | 30 лет развития: летопись армии независимой Беларуси17.12.2024
По форме | Люди с ВИЧ, отклонениями в развитии и глухонемые. В Украине мобилизовывают всех!05.12.2024
По форме | В Польше открыли новую базу противоракетной обороны НАТО26.11.2024
По форме | Территориальная оборона: защита Беларуси в современных реалиях11.11.2024
По форме | Кто новые жертвы в конвейере смерти США?09.11.2024
По форме | О маленьких патриотах и их взрослых целях20.10.2024
По форме | Побег от смерти или как украинцы уклоняются от мобилизации?07.10.2024
По форме | Кто и зачем провоцирует Беларусь? | Когда будет нажата красная кнопка26.09.2024
По форме | Как Европа собирается укрепить свою оборону?
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b782951-d885-4325-842c-67f983deda87/conversions/01291584-d633-43c7-9b44-5e8c1860cee1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b782951-d885-4325-842c-67f983deda87/conversions/01291584-d633-43c7-9b44-5e8c1860cee1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b782951-d885-4325-842c-67f983deda87/conversions/01291584-d633-43c7-9b44-5e8c1860cee1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b782951-d885-4325-842c-67f983deda87/conversions/01291584-d633-43c7-9b44-5e8c1860cee1-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byС первых дней своего президентства Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру, но его действия вызывают множество вопросов. - Какие истинные цели стоят за его политикой? - Совпадают ли его заявления о прекращении боевых действий на Украине с реальными намерениями? - Как Европа пытается укрепить свою оборону и что об этом думает генсек НАТО?