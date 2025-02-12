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Как Украина отпраздновала день рождения Бандеры и зачем они пиарят личность пособника Гитлера? Самое страшное, что молодым украинцам придется гибнуть за чудовищную идеологию - нацизм, который когда-то победили их прадеды. Недавно Россия направила в ООН письмо, в котором указала на факты героизации нацизма в мире, особенно в Украине. Отметим, что месяц назад во Львове прошло шествие в честь дня рождения Бандеры.

По форме | Как Украина отпраздновала день рождения Бандеры?

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