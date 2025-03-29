Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Это другоеПо формеДиспозицияПлан БПлощадкаСкриншотНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойЛебедева LIVEГлавный эфирВокруг планетыТрендыКатюшин расчетПонятная политикаСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

По форме | Кошмар для Европы: США могут вывести воинский контингент с территории западных стран

29.03.2025

Углубляющийся раскол новой администрации Белого Дома с европейскими союзниками вызывает серьезные опасения среди стран Запада, которые вот уже 80 лет находятся под защитой Пентагона. Пафосные речи или реальные действия нового президента - покажет время. Но уже сейчас можно утверждать, что национальная безопасность Европы находится под реальной угрозой. Сколько сегодня американских военных защищает Запад и насколько сильны Вооруженные силы европейских стран - смотрите в новом выпуске "По форме".

Выпуски

20 видео

По форме | Кошмар для Европы: США могут вывести воинский контингент с территории западных стран

Похожие программы