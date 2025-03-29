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По форме | Кошмар для Европы: США могут вывести воинский контингент с территории западных стран
29.03.2025
Углубляющийся раскол новой администрации Белого Дома с европейскими союзниками вызывает серьезные опасения среди стран Запада, которые вот уже 80 лет находятся под защитой Пентагона. Пафосные речи или реальные действия нового президента - покажет время. Но уже сейчас можно утверждать, что национальная безопасность Европы находится под реальной угрозой. Сколько сегодня американских военных защищает Запад и насколько сильны Вооруженные силы европейских стран - смотрите в новом выпуске "По форме".
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20 видео
По форме | Кошмар для Европы: США могут вывести воинский контингент с территории западных стран29.03.2025
По форме | Орешник в Беларуси. Для чего его хотят разместить в нашей стране?21.03.2025
По форме | Как Европа собирается укрепить свою оборону?19.03.2025
По форме | О женщинах, отдавших свою судьбу во власть войны. Они сражались за Родину!08.03.2025
По форме | Как Украина отпраздновала день рождения Бандеры?12.02.2025
По форме | Что ждёт белорусскую армию в 2025 году?08.02.2025
По форме | Начало СВО: как реагировала Беларусь на тотальную милитаризацию у границ?28.01.2025
По форме | Поджог Беларуси или как Запад хотел сменить власть в стране в 202023.01.2025
По форме | Начало холодной войны с Западом20.01.2025
По форме | Размещение "Орешника" показывает, насколько крепки отношения между двумя странами19.01.2025
По форме | Первые масштабные учения независимой Беларуси | Войска терробороны13.01.2025
По форме | Главнокомандующий! Клятва верности и исторические кадры12.01.2025
По форме | Зачем в 1996 году Беларусь отказалась от ядерного оружия?06.01.2025
По форме | Беларусь - безопасная страна, но реальность вынуждает нас развивать свой оборонный сектор31.12.2024
По форме | 30 лет развития: летопись армии независимой Беларуси17.12.2024
По форме | Люди с ВИЧ, отклонениями в развитии и глухонемые. В Украине мобилизовывают всех!05.12.2024
По форме | В Польше открыли новую базу противоракетной обороны НАТО26.11.2024
По форме | Территориальная оборона: защита Беларуси в современных реалиях11.11.2024
По форме | Кто новые жертвы в конвейере смерти США?09.11.2024
По форме | О маленьких патриотах и их взрослых целях20.10.2024
По форме | Кошмар для Европы: США могут вывести воинский контингент с территории западных стран
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