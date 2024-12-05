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По форме | Люди с ВИЧ, отклонениями в развитии и глухонемые. В Украине мобилизовывают всех!

05.12.2024

Из-за ежедневных потерь территории и успешного продвижения российских войск Министерство обороны Украины издало приказ мобилизовать 160 тысяч человек. Согласно новым требованиям для отправки на фронт не нужно проходить медицинскую комиссию. Призывают в прямом смысле всех.

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По форме | Люди с ВИЧ, отклонениями в развитии и глухонемые. В Украине мобилизовывают всех!