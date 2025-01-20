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По форме | Начало холодной войны с Западом

20.01.2025

Непростые отношения с Польшей и странами Балтии у Беларуси были, пожалуй, всегда. Порой теплели, но зачастую находились в холодной фазе. Причем разрыв диалога был не нашей инициативой. Дипломатия начала замерзать с 2010 года. Тогда же соседи начали "точить ножи" и одеваться в доспехи, которые любезно предоставили страны НАТО. - Как отреагировал на это Президент Беларуси? - Какие меры предпринял? - И какой план действий выстроил на следующее десятилетие?

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По форме | Начало холодной войны с Западом

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