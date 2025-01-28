По форме | Начало СВО: как реагировала Беларусь на тотальную милитаризацию у границ? 28.01.2025

Будущий год и вся пятилетка пройдут под лозунгом мира и безопасности. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В 2020-м, выступая перед белорусами на главной площади Минска, Глава государства пообещал, что никогда не подведет свой народ. Минуло почти пять лет. Это был период хаоса, кровавых войн, эпидемий, экономических санкций, политических угроз. Но белорусы продолжили жить в мире и спокойствии. Президент свое слово сдержал. - Какую политику национальной безопасности выстраивал Глава государства в последние годы? - Как Беларусь осталась островом безопасности на перекрестке Запада и Востока? - какую роль сыграли Вооруженные Силы в защите как границ, так и суверенитета?