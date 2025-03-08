Всё чаще прекрасную половину можно увидеть в военной форме. Сегодня в Вооруженных Силах Беларуси службу по контракту проходит более четырех тысяч представительниц прекрасного пола, из них более 900 офицеров, трех тысяч солдат, сержантов и прапорщиков. Они выполняют сотни разных задач. Связистки, снайперы, медики. Они прыгают с парашютом, совершают марш-броски, стреляют из любого вооружения, преодолевают тяготы и лишения наравне с мужчинами. И если того потребует время они, не раздумывая, встанут на защиту государства. Так было и 80 лет назад. Победы в Великой Отечественной войне не было бы без женщин.

По форме | О женщинах, отдавших свою судьбу во власть войны. Они сражались за Родину!

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