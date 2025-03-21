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По форме | Орешник в Беларуси. Для чего его хотят разместить в нашей стране?
21.03.2025
Новость о размещении ракетных комплексов "Орешник" на территории Беларуси в считанные минуты облетела планету. Сообщество, потрясённое возможностями этого вооружения, ещё не успело прийти в себя, как снова шок-новость - его разместят под боком у Альянса.
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По форме | Орешник в Беларуси. Для чего его хотят разместить в нашей стране?
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