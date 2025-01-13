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По форме | Первые масштабные учения независимой Беларуси | Войска терробороны
13.01.2025
История развития белорусской армии - самые яркие события на страницах летописи. - Как проходили первые масштабные учения независимой Беларуси? - Как отреагировал Запада на наши успехи в военном деле? - Зачем Александр Лукашенко создал войска территориальной обороны? Подробности смотрите в новом выпуске "По форме. Главнокомандующий" с Анной Литаш.
Выпуски
20 видео
По форме | Первые масштабные учения независимой Беларуси | Войска терробороны13.01.2025
По форме | Главнокомандующий! Клятва верности и исторические кадры12.01.2025
По форме | Зачем в 1996 году Беларусь отказалась от ядерного оружия?06.01.2025
По форме | Беларусь - безопасная страна, но реальность вынуждает нас развивать свой оборонный сектор31.12.2024
По форме | 30 лет развития: летопись армии независимой Беларуси17.12.2024
По форме | Люди с ВИЧ, отклонениями в развитии и глухонемые. В Украине мобилизовывают всех!05.12.2024
По форме | В Польше открыли новую базу противоракетной обороны НАТО26.11.2024
По форме | Территориальная оборона: защита Беларуси в современных реалиях11.11.2024
По форме | Кто новые жертвы в конвейере смерти США?09.11.2024
По форме | О маленьких патриотах и их взрослых целях20.10.2024
По форме | Побег от смерти или как украинцы уклоняются от мобилизации?07.10.2024
По форме | Кто и зачем провоцирует Беларусь? | Когда будет нажата красная кнопка26.09.2024
По форме | Кто, сколько и зачем поставляет оружие Украине?23.09.2024
По форме | Как Беларусь выстраивает международный оборонный щит?30.07.2024
По форме | Укрепление обороноспособности Беларуси - стратегия для сильного государства08.07.2024
По форме | Америка в трансе: о нетрадиционной армии США и преференциях военным01.07.2024
По форме | Что вытворяют наши западные соседи и как Польша готовится к наступлению?24.05.2024
По форме | Поощрение нацизма и ненависть к прошлому: какие страны вытерли ноги о Знамя Победы?06.05.2024
По форме | Время садиться за стол переговоров или призывы Александра Лукашенко к миру02.05.2024
По форме | В Беларуси проходит весенняя призывная кампания. Как служат в странах НАТО и в Беларуси?22.04.2024