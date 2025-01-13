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По форме | Первые масштабные учения независимой Беларуси | Войска терробороны

13.01.2025

История развития белорусской армии - самые яркие события на страницах летописи. - Как проходили первые масштабные учения независимой Беларуси? - Как отреагировал Запада на наши успехи в военном деле? - Зачем Александр Лукашенко создал войска территориальной обороны? Подробности смотрите в новом выпуске "По форме. Главнокомандующий" с Анной Литаш.

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По форме | Первые масштабные учения независимой Беларуси | Войска терробороны