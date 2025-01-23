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По форме | Поджог Беларуси или как Запад хотел сменить власть в стране в 2020

23.01.2025

События пятилетней давности всё еще откликаются в нашей памяти. Мы хорошо помним, что в 2020 происходило на улицах городов. Попытки госпереворота, планы расправы с госслужащими и силовиками, покушение на Президента и его семью. А если бы тогда власть перешла к беглым, какой сегодня была бы Беларусь? Украинский сценарий был бы распечатан в двух экземплярах.

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По форме | Поджог Беларуси или как Запад хотел сменить власть в стране в 2020

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