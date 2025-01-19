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По форме | Размещение "Орешника" показывает, насколько крепки отношения между двумя странами

19.01.2025

Военное сотрудничество с Россией развивалось с момента обретения нашей страной независимости. Интеграция прошла разные этапы от проведения первых совместных учений до создания единой системы ПВО и совместной региональной группировки войск. Как проходило становление союзного щита? Какие стратегические решения принимал Глава государства во вторую пятилетку двухтысячных? Смотрите в новой серии "По форме. Главнокомандующий".

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По форме | Размещение "Орешника" показывает, насколько крепки отношения между двумя странами

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