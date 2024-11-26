3.33 RUB
3.47 USD
3.65 EUR
По форме | В Польше открыли новую базу противоракетной обороны НАТО
26.11.2024
Варшава вместе с военными НАТО открыла на своей территории научно-лабораторный центр, где братья по оружию будут тестировать беспилотные платформы и различные автономные системы для нужд армии. Все для защиты от иранских ракет.
Выпуски
20 видео
По форме | В Польше открыли новую базу противоракетной обороны НАТО26.11.2024
По форме | Территориальная оборона: защита Беларуси в современных реалиях11.11.2024
По форме | Кто новые жертвы в конвейере смерти США?09.11.2024
По форме | О маленьких патриотах и их взрослых целях20.10.2024
По форме | Побег от смерти или как украинцы уклоняются от мобилизации?07.10.2024
По форме | Кто и зачем провоцирует Беларусь? | Когда будет нажата красная кнопка26.09.2024
По форме | Кто, сколько и зачем поставляет оружие Украине?23.09.2024
По форме | Как Беларусь выстраивает международный оборонный щит?30.07.2024
По форме | Укрепление обороноспособности Беларуси - стратегия для сильного государства08.07.2024
По форме | Америка в трансе: о нетрадиционной армии США и преференциях военным01.07.2024
По форме | Что вытворяют наши западные соседи и как Польша готовится к наступлению?24.05.2024
По форме | Поощрение нацизма и ненависть к прошлому: какие страны вытерли ноги о Знамя Победы?06.05.2024
По форме | Время садиться за стол переговоров или призывы Александра Лукашенко к миру02.05.2024
По форме | В Беларуси проходит весенняя призывная кампания. Как служат в странах НАТО и в Беларуси?22.04.2024
По форме | На чем сделаны акценты Военной доктрины Беларуси01.04.2024
По форме | Солдаты НАТО или будущие девятиклассники-призывники? Войско Балтийское26.03.2024
По форме |Какие профессии освоили представительницы прекрасного пола и какие испытания преодолевают?09.03.2024
По форме |Армия Беларуси за последний год стала сильнее. Об силе духа, мужестве, непоколебимой силе23.02.2024
По форме | 35 лет назад советская армия покинули афганскую землю15.02.2024
По форме | Риски третьей мировой войны. Зачем Запад проходит масштабные учения у наших границ?14.02.2024