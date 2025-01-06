Лебедева LIVEВокруг планетыГлавный эфирДиспозицияПлан БЭто другоеСкриншотНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойПо формеПонятная политикаТрендыКатюшин расчетПлощадкаСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

По форме | Зачем в 1996 году Беларусь отказалась от ядерного оружия?

06.01.2025

После распада Советского Союза Беларусь была восьмой страной в мире по запасам ядерного оружия. На вооружении находились как межконтинентальные баллистические ракеты, так и ракеты средней и малой дальности. Зачем в 1996 году Беларусь отказалась от ядерного оружия? И как формировался оборонный щит Союзного государства? В новом выпуске "По форме. Главнокомандующий" расскажет Анна Литаш.

Выпуски

20 видео

По форме | Зачем в 1996 году Беларусь отказалась от ядерного оружия?