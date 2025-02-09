Полная ЕврОПА | Европейские лидеры в панике от ожидания, когда Трамп доберется до ЕС. Полная Европа 09.02.2025

Показательная порка Мексики и Канады призвана продемонстрировать: Трамп не намерен церемониться ни с кем, кто так или иначе представляет угрозу для интересов США. На очереди — ЕС и Британия. Новоиспеченный американский лидер не скрывает: либо будет так, как хочет он, либо плохо будет всем. В европейских столицах пока бравируют решимостью дать жёсткий ответ в случае введения пошлин. Вот только дойдут ли слова до реальных дел — большой вопрос. О подчинении Старого Света — в рубрике "Полная Европа".