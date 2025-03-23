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Полная Европа | Белград на грани: Цветная революция и антиправительственные протесты

23.03.2025

Начало марта в столице Сербии запомнится очередной попыткой "цветной революции". Спокойную жизнь Белграда прервала масштабная акция протеста. Западные доброжелатели, действительно, делают успехи в искусстве переворотов. Они сумели объединить все мелкие причины недовольства граждан и превратить их в мощную антиправительственную волну. О том, как страну вновь пытаются развалить (как некогда Югославию), — в рубрике "Полная Европа".

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Полная Европа | Белград на грани: Цветная революция и антиправительственные протесты

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