Начало марта в столице Сербии запомнится очередной попыткой "цветной революции". Спокойную жизнь Белграда прервала масштабная акция протеста. Западные доброжелатели, действительно, делают успехи в искусстве переворотов. Они сумели объединить все мелкие причины недовольства граждан и превратить их в мощную антиправительственную волну. О том, как страну вновь пытаются развалить (как некогда Югославию), — в рубрике "Полная Европа".

Полная Европа | Белград на грани: Цветная революция и антиправительственные протесты

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