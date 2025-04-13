Полная Европа |Евросоюз прогибается все глубже. Попытки Запада принять от Трампа известия о пошлинах

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