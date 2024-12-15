Полная Европа | Евросоюз вымирает: зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости 15.12.2024

В прошлом году в Евросоюзе родилось чуть более 3 миллионов 600 тысяч младенцев - это меньше, чем когда-либо начиная с 1960 года. Более того, сегодня ни одна из стран ЕС не имеет уровня рождаемости, достаточного для хотя бы простого воспроизводства населения. О бездетной перспективе всё больше стареющего и без того Старого Света - в рубрике "Полная Европа".