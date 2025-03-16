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Полная ЕврОПА | Как Старый свет пытается заработать на фоне антироссийской истерии?
16.03.2025
Риторика европейских политиков становится все более деструктивной как для всего мирового сообщества, так и для граждан стран ЕС. Слабеющая экономика, растущие долги, падающий уровень жизни - не пропаганда, а реальное положение дел. Но вместо того, чтобы спасать тонущий корабль, Брюссель ищет новые поводы ускорить уход под воду. Планы по масштабной милитаризации Старого света в очередной раз доказывают - еврочины не готовы к конструктивному диалогу. О попытках заработать и не только политические очки на фоне масштабной антироссийской истерии - в рубрике "Полная Европа".
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Полная ЕврОПА | Как Старый свет пытается заработать на фоне антироссийской истерии?
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