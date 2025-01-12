Полная ЕврОПА | Пока пылает Калифорния, горит шапка на Шольце, Макроне и Стармере 12.01.2025

Разжигателей глобальной мировой войны остается все меньше. Топ-политики, которые так яростно поддерживали Киев оружием, один за другим покидают свои посты, передавая власть тем, кто (по логике ситуации) конфликт должен завершить. Доведенные до крайней степени возмущения простые люди больше не хотят видеть чиновников, чьи действия обогащали военные корпорации, коррупционеров, самих себя, но только не собственные народы. Правительственные коалиции, лишенные поддержки, больше не в состоянии договориться. Теперь учим новое слово: чинопад.