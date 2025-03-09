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Полная ЕврОПА | Позорное турне Зеленского в поисках новых спонсоров

09.03.2025

Разворот нынешней администрации США по отношению к Киеву повлек за собой чрезвычайную активность Старого света. То готовы поддерживать ее аж до победного конца, то говорят о неминуемом мире. Впрочем, все эти потуги продемонстрировать хоть какое-то единство, наоборот, обнажили глубокий раскол. Все меньше стран готовы спонсировать киевский режим, когда над ними нависла угроза не только полного отсутствия американской помощи, но и введения со стороны Штатов торговых пошлин, которые серьезно подкосят и так хромающую на обе ноги европейскую экономику. О том, как каждый выживает сам по себе, - в рубрике "Полная Европа".

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Полная ЕврОПА | Позорное турне Зеленского в поисках новых спонсоров

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