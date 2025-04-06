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Полная Европа | Приговор Ле Пен и задержание Гуцул: демократия уничтожает все принципы народовластия

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