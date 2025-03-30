У европейцев, погрязших в милитаризме и учениях, проблемы только нарастают. Ощутимые угрозы исходят от некогда близких друзей из Вашингтона. Уже введённые 25-процентные тарифы на сталь и алюминий могут быть распространены и на другие товары из Старого Света. Изоляционистская политика администрации США в вопросе обеспечения безопасности Европы обязывает к резкому увеличению затрат на оборону. Эти две составляющие вполне могут загнать Брюссель в глубокий минус. А вишенка на торте — вопрос с Гренландией. Недвусмысленные намёки Трампа о присоединении острова демонстрируют, что мир вновь переходит на язык силы.

Полная Европа | Сумеет ли ЕС сохранить единство или ему суждено повторить судьбу СССР?

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