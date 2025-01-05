Полная ЕврОПА | Терроризм в ЕС: Шольц добровольно открыл двери для убийц 05.01.2025

Недавний теракт в Германии продемонстрировал пугающую реальность: мысли и планы людей, еще вчера мило улыбающихся, способны не только украсть веру в человечность, но и забрать десятки жизней. Согласно отчету Европола, за 2023 год было совершено 120 террористических актов, причем абсолютное большинство из них завершились успешно для исполнителей. Впрочем, тенденция говорит сама за себя — Европа добровольно открыла двери для своих убийц. О не скрытой угрозе — в рубрике "Полная Европа".