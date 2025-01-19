Полная ЕврОПА | Во всей Европе существует опасность прихода к власти фашистских сил 19.01.2025

Протесты бывают разные. Помнится, ещё год назад возмущение обитателей европейского сада выливалось на улицы чуть ли не ежедневно. Спойлер, так ничего и не добились. Смирились и ушли в энергосберегающий режим. Зато от подобной технологии не отказались сильные мира сего. Ведь контролируемой толпой можно не только обращать внимание на обнищание населения, но и устраивать революции. Главное нащупать болевую точку, чего только стоят якобы народные протесты в Сербии.