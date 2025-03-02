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Полная ЕврОПА | Война как бизнес: почему Европа не желает заканчивать конфликт в Украине?

02.03.2025

Пути сближения США и России в решении украинского кризиса без участия Европы никоим образом не устраивают Старый Свет. Брюссель то и дело пытается то угодить Трампу, то угрожать. О европейском сопротивлении и смирении в рубрике "Полная Европа"

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Полная ЕврОПА | Война как бизнес: почему Европа не желает заканчивать конфликт в Украине?

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