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Полная ЕврОПА | Война как бизнес: почему Европа не желает заканчивать конфликт в Украине?
02.03.2025
Пути сближения США и России в решении украинского кризиса без участия Европы никоим образом не устраивают Старый Свет. Брюссель то и дело пытается то угодить Трампу, то угрожать. О европейском сопротивлении и смирении в рубрике "Полная Европа"
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Полная ЕврОПА | Война как бизнес: почему Европа не желает заканчивать конфликт в Украине?02.03.2025
Полная ЕврОПА | Европейские лидеры в панике от ожидания, когда Трамп доберется до ЕС. Полная Европа09.02.2025
Полная ЕврОПА | Западные лицемеры: кто они, чтобы судить о нашей демократии?02.02.2025
Полная ЕврОПА | Во всей Европе существует опасность прихода к власти фашистских сил19.01.2025
Полная ЕврОПА | Пока пылает Калифорния, горит шапка на Шольце, Макроне и Стармере12.01.2025
Полная ЕврОПА | Терроризм в ЕС: Шольц добровольно открыл двери для убийц05.01.2025
Полная ЕврОПА | Еврокомиссия хочет прекратить транзит российского газа через Украину22.12.2024
Полная Европа | Евросоюз вымирает: зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости15.12.2024
Самоликвидация Европы по плану США — какие промышленные гиганты уже сдались?08.12.2024
Полная ЕврОПА | Политика Евросоюза продолжает пожинать плоды собственных оплошностей01.12.2024
Полная ЕврОПА | Экономический кризис в Европе24.11.2024
Полная ЕврОПА | Почему в Европе так боятся Трампа17.11.2024
Полная ЕврОПА | Доверие к ставленникам США тонет вместе с домами после большого европейского потопа10.11.2024
Полная ЕврОПА | Война как бизнес: почему Европа не желает заканчивать конфликт в Украине?
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