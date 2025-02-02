Полная ЕврОПА | Западные лицемеры: кто они, чтобы судить о нашей демократии? 02.02.2025

Европейские чиновники, вместе с другими западными критиками, вновь не признали выборы в нашей стране, используя слова "несвободные", "нелегитимные" и другие эпитеты, как будто это старая песня на повторе. Однако они не понимают, что для Беларуси эти слова не имеют никакого значения. У нас свой путь, своя страна и своя независимость. И кто бы говорил о стандартах, когда Запад сам является красноречивым примером двойных стандартов. Если что-то происходит не с одобрения Брюсселя, можно ожидать проблем - от хитроумных манипуляций до майданов.