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Полная ЕврОПА | Западные лицемеры: кто они, чтобы судить о нашей демократии?
02.02.2025
Европейские чиновники, вместе с другими западными критиками, вновь не признали выборы в нашей стране, используя слова "несвободные", "нелегитимные" и другие эпитеты, как будто это старая песня на повторе. Однако они не понимают, что для Беларуси эти слова не имеют никакого значения. У нас свой путь, своя страна и своя независимость. И кто бы говорил о стандартах, когда Запад сам является красноречивым примером двойных стандартов. Если что-то происходит не с одобрения Брюсселя, можно ожидать проблем - от хитроумных манипуляций до майданов.
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