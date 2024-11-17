Полная ЕврОПА | Почему в Европе так боятся Трампа 17.11.2024

Выборы в США наделали больше шума в Европе, чем в самих Соединенных Штатах. Как же запаниковал цветущий сад Борреля, сбрасывающий листву перед зимой с Дональдом Трампом. Факт прихода республиканца в Белый дом, похоже, стал последним гвоздем в крышку гроба напускной вседозволенности Брюсселя. Экономические, политические и украинские инициативы американского политика до жути пугают еврочиновников, которые привыкли жить по принципу "заграница нам поможет".