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Депрессия Европы: остановка заводов, банкротства, безработица, падение доходов

16.09.2024

Как рушатся столпы европейской экономики? Закрытие предприятий, растущая безработица и мрачные прогнозы на будущее. Флагманы на обочине и банкротство частного бизнеса. - Где тысячи людей выбрасывают на улицу, и как социальную сферу принесли в жертву НАТО? - Политики в отрыве от общества и махинации с выборами. Почему у европейцев нет права голоса? Смотрите в "Понятной политике".

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Депрессия Европы: остановка заводов, банкротства, безработица, падение доходов