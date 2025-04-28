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Понятная политика | Германия в агонии: как власть выбрасывает людей на улицу, а заводы умирают
7 часов назад
Понятная политика
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