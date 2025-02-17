Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лебедева LIVEГлавный эфирВокруг планетыПлан БПлощадкаСкриншотНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойПо формеЭто другоеДиспозицияКатюшин расчетТрендыПонятная политикаСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

Понятная политика | Грызня за власть в Польше. Война без правил: репрессии, аресты, увольнения

17.02.2025

Предвыборная гонка в Польше напоминает битву шакалов. Обычно щедрые на предвыборные обещания польские власти заметно приутихли. Туск созвонился с Зеленским, Глава МИД Польши Сикорский, понятное дело, осудил Трампа за разговор с Путиным и отметил, что Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину. Грызня за власть на всех уровнях: угрозы, оскорбления, компромат и уголовные дела. - Кто пытается подмять под себя государство? Репрессии, зачистки, медийный маскарад и реальные проблемы страны, которые не волнуют чиновников.

Выпуски

20 видео

Понятная политика | Грызня за власть в Польше. Война без правил: репрессии, аресты, увольнения

Похожие программы