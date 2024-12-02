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Понятная политика | Крах медицины в Британии | Провалы политиков: 4 премьера за 2 года

02.12.2024

Крупнейшие провалы британских политиков. Четыре Премьера - всего за два года. - Почему консерваторы с треском проиграли выборы? - Что такое наценка за придурковатость? Кризис в экономике и крах здравоохранения: приёма у врача ждут по несколько лет. "Понятная политика" продолжает цикл "Время выгнало их".

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Понятная политика | Крах медицины в Британии | Провалы политиков: 4 премьера за 2 года