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Понятная политика | Минск, Джакарта, Ханой. Азия о Беларуси и Лукашенко. Борьба за честную политику
03.02.2025
На карте образовывается будущая глыба мировой экономики? Индонезия рвётся в лидеры. Новый азиатский тигр о Беларуси и политике Минска. - Какие технологии ждут на континенте и почему продовольственная безопасность - тема номер один? - Время дружбы и торговли вместо санкций и противоречий.
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